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فاهيتا نباتية... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2023-10-02 | 13:18
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فاهيتا نباتية... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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فاهيتا نباتية... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب ضمن فقرة "مطبخ" من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI وصفة فاهيتا النباتية على طريقته الخاصة.
 
واستبدل الشيف اللحم المُستخدم عادةً في هذا الطبق، البروكولي مع البهارات المطلوبة للفاهيتا.
 
لتحضير طبق فاهيتا نباتية على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا هنا.

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