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وصفة "الكسكس المغربي بالقريدس" على طريقة الشيف فادي زغيب

عالم الطبخ
2023-10-06 | 08:59
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وصفة &quot;الكسكس المغربي بالقريدس&quot; على طريقة الشيف فادي زغيب
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وصفة "الكسكس المغربي بالقريدس" على طريقة الشيف فادي زغيب

وصفة "الكسكس المغربي بالقريدس" على طريقة الشيف فادي زغيب

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة يوم الجمعة من برنامج Morning Talk  الصباحي وصفة "الكسكس المغربي بالقريدس".
 
لتعلّم الوصفة كاملة، اضغطوا هنا.
 

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