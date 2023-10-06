وصفة "الكسكس المغربي بالقريدس" على طريقة الشيف فادي زغيب

وصفة "الكسكس المغربي بالقريدس" على طريقة الشيف فادي زغيب



أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة يوم الجمعة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "الكسكس المغربي بالقريدس".