سهلة ومعروفة... حضّروا وصفة "الدجاج بالكاري" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI طبق الدجاج بالكاري مع الأرز الأبيض.

واستخدم الشيف خلال إعداد هذه الوصفة المعروفة بهارات الكاري والتوابل الّتي أضفت نكهة مميزة على الطبق.