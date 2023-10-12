وصفة غنيّة بالبروتين... إليكم طبق المعكرونة باللحمة والجبنة بهذه الطريقة (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI وصفة المعكرونة باللحمة والجبنة.

وفي تفاصيل الوصفة، استخدم الشيف الجبنة والفطر والبروكولي واللحمة مع المعكرونة لاحتواء الطبق على البروتين.