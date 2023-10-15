لفائف اللّحم والدجاج على طريقة الشيف حنا طويل... لذيذة وسهلة التحضير! (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل يوم الأحد في برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI ضمن فقرة "مطبخ" وصفة سريعة ولذيذة وهي لفائف الدجاج واللحم.

واستخدم الشيف الكثير من المكونات لإعداد اللفائف، إلا أن الوصفة تُعتبر سهلة وسريعة.