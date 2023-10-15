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لفائف اللّحم والدجاج على طريقة الشيف فادي زغيب... لذيذة وسهلة التحضير! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-10-15 | 11:38
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لفائف اللّحم والدجاج على طريقة الشيف فادي زغيب... لذيذة وسهلة التحضير! (فيديو)
أعدّ الشيف حنا طويل يوم الأحد في برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI ضمن فقرة "مطبخ" وصفة سريعة ولذيذة وهي لفائف الدجاج واللحم.
واستخدم الشيف الكثير من المكونات لإعداد اللفائف، إلا أن الوصفة تُعتبر سهلة وسريعة.
لإعداد لفائف الدجاج واللحم على طريقة الشيف حنا طويل اضغطوا
هنا
.
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وصفة
Morning Talk.
لا تفوتوا تعلّم طريقة تحضير وصففة "دجاج سوبريم" على طريقة الشيف حنا طويل
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