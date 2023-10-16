وصفة نباتية على طريقة الشيف فادي زغيب...تعلموا تطبيق البرغل مع السبانخ والكوسا (فيديو)

وصفة نباتية على طريقة الشيف فادي زغيب...تعلموا تطبيق البرغل مع السبانخ والكوسا (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الإثنين من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة نباتية "البرغل مع السبانخ والكوسا".

وحضّر الشيف إلى جانبها كذلك كبّة بطاطا وسلطة الشمندر.