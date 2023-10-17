تعلموا كيفية تحضير "كبسة الدجاج" على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

تعلموا كيفية تحضير "كبسة الدجاج" على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة كبسة الدجاج.