صينيّة الدجاج والبطاطا... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)

صينيّة الدجاج والبطاطا... وصفة مميزة على طريقة الشيف حنّا طويل (فيديو)



حضّر الشيف حنّا طويل في حلقة الأربعاء من برنامج Morning Talk الصباحي صينيّة الدجاج والبطاطا في الفرن.