وصفة اسبانية من تحضير الشيف فادي زغيب...اليكم طريقة تطبيق الـ "باييلا" (فيديو)

وصفة اسبانية من تحضير الشيف فادي زغيب...اليكم طريقة تطبيق الـ "باييلا" (فيديو)



أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الجمعة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة اسبانية بامتياز وهي الـ "باييلا".