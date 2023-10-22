وصفة يعشقها الكثيرون... إليكم طبق "Lasagna Bolognese" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي ضمن فقرة "مطبخ" وصفة إيطالية يعشقها الكثيرون وهي "لازانيا بولونييز".

ولتحضير صلصة البولونييز يجب استخدام المكونات التالية: البصل، الثوم، الجزر، الكراث والكرافس، مع النبيذ الأحمر واللحم المفروم. كما أضاف الشيف حنا القرفة وورقة غار، مع صلصة البندورة ومعجون الطماطم ومرقة دجاج.