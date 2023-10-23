وصفة نباتية مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب...تعلموا تطبيق "الأرز مع الكينوا والحمص" (فيديو)

وصفة نباتية مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب...تعلموا تطبيق "الأرز مع الكينوا والحمص" (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الاثنين من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة نباتية مميزة وهي "الأرز مع الكينوا والحمص" كطبق رئيسي.

وحضّر إلى جانبه تبولة مع الكينوا وسينامون رول.