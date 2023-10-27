القريدس مع الأرز وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب...تعلموا طريقة تطبيقها (فيديو)

القريدس مع الأرز وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب...تعلموا طريقة تطبيقها (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من نهاركم سعيد طبق "القريدس مع الأرز".

وأعدّ إلى جانبه حلوى الـ "البروفيتيرول" وسلطة مميزة.