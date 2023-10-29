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اذا كنتم من محبي المطبخ الايطالي...اليكم كيفية تحضير الـ "ريزوتو" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

اذا كنتم من محبي المطبخ الايطالي...اليكم كيفية تحضير الـ "ريزوتو" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في حلقة الأحد من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة الـ "ريزوتو" مستعيناً بالمطبخ الايطالي. وأعدّ الشيف هذا الطبق بطرق ومكونات مختلفة. لتعلّم تطبيق الوصفة كاملة، اضغطوا هنا