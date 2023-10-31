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الدجاج المقلي مع الكراث...تعلموا تطبيق هذه الوصفة الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

الدجاج المقلي مع الكراث...تعلموا تطبيق هذه الوصفة الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب في حلقة الثلاثاء طبق "الدجاج المقلي مع الكراث". وأعدّ إلى جانبه أصابع الموزاريلا مع الدجاج وحلوى "كعكة الليمون وزيت الزيتون". لتعلّم تطبيق الوصفة كاملة، اضغطوا هنا