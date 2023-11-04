من المطبخ الإيطالي... إليكم وصفة "رافيولي بالسبانخ وجبن الريكوتا" (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI وصفة "رافيولي بالسبانخ وجبن الريكوتا".

وحضّر الشيف عجينة الباستا أو رافيولي من الصفر، كما نشر خطوات إعدادها بالتفاصيل.