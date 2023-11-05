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اذا كنتم من محبي المأكولات البحرية...اليكم كيفية تحضير السمك المشوي مع صلصة "الغرينوبلويز"! (فيديو)

اذا كنتم من محبي المأكولات البحرية...اليكم كيفية تحضير السمك المشوي مع صلصة "الغرينوبلويز"! (فيديو)







وأعدّ الشيف هذا الطبق بطرق ومكونات مختلفة.



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أعدّ الشيف حنا طويل في حلقة الأحد من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "السمك المشوي مع صلصة الغرينوبلويز".وأعدّ الشيف هذا الطبق بطرق ومكونات مختلفة.لتعلّم تطبيق الوصفة كاملة، اضغطوا هنا