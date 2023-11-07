الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة
التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة
هل سمعتم "بالمعكرونة السوداء"؟ تعرّفوا على هذا الطبق الغريب! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-11-07 | 08:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
هل سمعتم "بالمعكرونة السوداء"؟ تعرّفوا على هذا الطبق الغريب! (فيديو)
أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي عبر شاشة الـLBCI وصفة "المعكرونة السوداء" الغريبة.
وفي هذا الطبق، استخدم الشيف المعكرونة السوداء بحبر الحبار، مع مرق اللحم والدجاج.
لإعداد الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا
هنا
.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
المعكرونة السوداء
حبر الحبار
مرق اللحم
الدجاج
وصفة
مطبخ
طبق
الشيف فادي زغيب
Morning Talk.
"فتة الباذنجان مع الحلوم"... طبق مميز ولذيذ من تحضير الشيف فادي زغيب (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-10-31
الدجاج المقلي مع الكراث...تعلموا تطبيق هذه الوصفة الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2023-10-31
الدجاج المقلي مع الكراث...تعلموا تطبيق هذه الوصفة الشهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-10-10
سهلة ومعروفة... حضّروا وصفة "الدجاج بالكاري" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2023-10-10
سهلة ومعروفة... حضّروا وصفة "الدجاج بالكاري" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-10-03
طبق "الدجاج بالروزماري"... كيف أعدّه الشيف فادي زغيب؟ (فيديو)
عالم الطبخ
2023-10-03
طبق "الدجاج بالروزماري"... كيف أعدّه الشيف فادي زغيب؟ (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-09-28
وصفة "الأرز بالدجاج" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2023-09-28
وصفة "الأرز بالدجاج" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-11-06
"فتة الباذنجان مع الحلوم"... طبق مميز ولذيذ من تحضير الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2023-11-06
"فتة الباذنجان مع الحلوم"... طبق مميز ولذيذ من تحضير الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-11-05
اذا كنتم من محبي المأكولات البحرية...اليكم كيفية تحضير السمك المشوي مع صلصة "الغرينوبلويز"! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-11-05
اذا كنتم من محبي المأكولات البحرية...اليكم كيفية تحضير السمك المشوي مع صلصة "الغرينوبلويز"! (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-11-04
من المطبخ الإيطالي... إليكم وصفة "رافيولي بالسبانخ وجبن الريكوتا" (فيديو)
عالم الطبخ
2023-11-04
من المطبخ الإيطالي... إليكم وصفة "رافيولي بالسبانخ وجبن الريكوتا" (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-11-03
إلى محبي المأكولات البحرية... إليكم طريقة تحضير الـ"Filet de Bar"! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-11-03
إلى محبي المأكولات البحرية... إليكم طريقة تحضير الـ"Filet de Bar"! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:42
التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة
خبر عاجل
10:42
التحكم المروري: قطع طريق عام النبطية - مرجعيون محلة الخردلي من قبل الجيش اللبناني بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة
0
آخر الأخبار
06:56
كتائب القسام: تدمير دبابتين إسرائيليتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي الياسين 105
آخر الأخبار
06:56
كتائب القسام: تدمير دبابتين إسرائيليتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي الياسين 105
0
صحة وتغذية
2023-11-04
هل تشعرون بالخمول بعد ساعات العمل الطويلة؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة
صحة وتغذية
2023-11-04
هل تشعرون بالخمول بعد ساعات العمل الطويلة؟ اعتمدوا هذه الطرق البسيطة
0
صحة وتغذية
06:00
إلى الرجال... هذا ما تفعله أشهر الشتاء الباردة برغبتكم الجنسية!
صحة وتغذية
06:00
إلى الرجال... هذا ما تفعله أشهر الشتاء الباردة برغبتكم الجنسية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:52
مولوي يعلن إعادة فتح النافعة في الدكوانة: عملية تنظيفها من الفساد كانت في محلها
أخبار لبنان
07:52
مولوي يعلن إعادة فتح النافعة في الدكوانة: عملية تنظيفها من الفساد كانت في محلها
0
أخبار لبنان
06:03
هوكستين في بيروت ويلتقي بري وميقاتي وقائد الجيش... ماذا في جعبته؟
أخبار لبنان
06:03
هوكستين في بيروت ويلتقي بري وميقاتي وقائد الجيش... ماذا في جعبته؟
0
امن وقضاء
05:49
فياض من مراسم تشييع الشهيدات في بليدا: المقاومة لن تتساهل وسترد الصاع صاعين
امن وقضاء
05:49
فياض من مراسم تشييع الشهيدات في بليدا: المقاومة لن تتساهل وسترد الصاع صاعين
0
أخبار دولية
23:27
نتانياهو: إسرائيل ستتولّى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة بعد الحرب
أخبار دولية
23:27
نتانياهو: إسرائيل ستتولّى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة بعد الحرب
0
أخبار دولية
15:01
غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة
أخبار دولية
15:01
غسان سلامة: هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
عهد التميمي.. معتقلة لدى إسرائيل للمرة الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
هيني سرور.. مخرجة يهودية لبنانية تناضل من أجل القضية الفلسطينية والعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اسرائيل تتوغل في غزة رغم مصرع جنودها بقذائف الياسين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
فيرشتابن يواصل الهيمنة وتعزيز الارقام القياسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:12
وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!
منوعات
15:12
وقف أولادها خلف الباب وشاهدوا ما كانت تفعل في غرفة النوم مع زوجها.... "أعتقد أنهم أصيبوا بصدمة نفسية"!
2
منوعات
16:08
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
منوعات
16:08
قررت أن تتصور بفستان الزفاف ثم حلّت الصدمة المرعبة... "المكان مسحور أهربي"! (صورة)
3
أخبار دولية
13:22
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة
أخبار دولية
13:22
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة على أهداف للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة
4
خبر عاجل
09:34
معلومات للـLBCI: إطلاق ٨ صواريخ من القطاع الشرقي في اتجاه إسرائيل
خبر عاجل
09:34
معلومات للـLBCI: إطلاق ٨ صواريخ من القطاع الشرقي في اتجاه إسرائيل
5
خبر عاجل
05:05
آموس هوكستين الى بيروت حيث يعقد لقاءات مع كل من الرئيسين بري وميقاتي وآخرين
خبر عاجل
05:05
آموس هوكستين الى بيروت حيث يعقد لقاءات مع كل من الرئيسين بري وميقاتي وآخرين
6
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
فنّ
04:27
كارلوس عازار والإقدام على الزواج: خطوة جريئة!
فنّ
04:27
كارلوس عازار والإقدام على الزواج: خطوة جريئة!
8
حال الطقس
23:47
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
23:47
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More