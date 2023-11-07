هل سمعتم "بالمعكرونة السوداء"؟ تعرّفوا على هذا الطبق الغريب! (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي عبر شاشة الـLBCI وصفة "المعكرونة السوداء" الغريبة.

وفي هذا الطبق، استخدم الشيف المعكرونة السوداء بحبر الحبار، مع مرق اللحم والدجاج.