وصفة "شاورما الدجاج" على طريقة الشيف حنا طويل... سهلة وشهية! (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي عبر شاشة الـLBCI وصفة الشاورما دجاج على طريقته الخاصة.

وفسّر الشيف كيفية تطبيق تتبيلة الشاورما بالتفاصيل، حيث حضّر "ساندويش الشاورما" على أصوله.