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اليكم هذه الوصفة المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب...فيليه لحمة مع البرقوق (فيديو)

اليكم هذه الوصفة المميزة على طريقة الشيف فادي زغيب...فيليه لحمة مع البرقوق (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الخميس طبق "فيليه لحمة مع البرقوق" على طريقته الخاصة. وحضّر كذلك كوكتيل أفوكا مع قشطة. لتعلّم تطبيق الوصفة كاملة، اضغطوا هنا