" دجاج مشوي مع البطاطا والخضار"... إليكم طريقة تحضير هذا الطبق المميز! (فيديو)

" دجاج مشوي مع البطاطا والخضار"... إليكم طريقة تحضير هذا الطبق المميز! (فيديو)



حضّر الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة طبق "دجاج مشوي مع البطاطا والخضار".