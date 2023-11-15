إلى عشاق المطبخ الآسيوي... إليكم طريقة تحضير وصفة "مونغوليان بيف" (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج "Morning Talk" الصباحي عبر شاشة الـLBCI طبقاً آسيوياً بامتياز وهو "المونغوليان بيف" أو Mongolian Beef.

وتتضمن الوصفة قطع رقيقة من لحم البقر المقطعة مع دقيق الذرة والملح والبهارات اللازمة، بالإضافة إلى أرز بسمتي المطبوخ بالبخار أو النودلز مع الصلصة المميزة التابعة للطبق.