وصفة مفيدة وشهية...تعلموا طريقة تطبيق "يخنة الأرضي شوكي" (فيديو)

وصفة مفيدة وشهية...تعلموا طريقة تطبيق "يخنة الأرضي شوكي" (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الخميس من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "يخنة الأرضي شوكي".

وحضّر إلى جانبها سلطة الخضار مع البيض، وكذلك "الأرز بالحليب".