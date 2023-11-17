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"لازانيا بالقريدس والسمك"... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2023-11-17 | 10:03
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&quot;لازانيا بالقريدس والسمك&quot;... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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"لازانيا بالقريدس والسمك"... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

"لازانيا بالقريدس والسمك"... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة الجمعةمن برنامج Morning Talk الصباحي وصفة "لازانيا بالقريدس والسمك".
  
لتعلّم تطبيق الوصفة كاملة، اضغطوا هنا.

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