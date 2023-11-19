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السمك المدخن بجوز الهند وقصب السكر... هل سمعتم يوماً بهذا المزيج؟ (فيديو)

عالم الطبخ
2023-11-19 | 13:32
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السمك المدخن بجوز الهند وقصب السكر... هل سمعتم يوماً بهذا المزيج؟ (فيديو)
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السمك المدخن بجوز الهند وقصب السكر... هل سمعتم يوماً بهذا المزيج؟ (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI طبقاً مميزاً اليوم الأحد مُستعيناً بمزيج بعيد عن المطبخ اللبناني.
 
وقام الشيف بتحضير وصفتين اليوم الأحد، سلطة السبانخ مع الفواكه مثل التفاح والفاكهة الجافة، وطبق السمك المدخن بجوز الهند وقصب السكر.
 
لإعداد الوصفتين على طريقة الشيف فادي زغيب اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

عالم الطبخ

السمك المدخن بجوز الهند

قصب السكر

مطبخ لبناني

وصفة

سلطة السبانخ

الشيف فادي زغيب

Morning Talk.

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