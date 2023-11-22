وصفة لبنانية لذيذة... حضّروا "الكبة أرنبية" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي الّذي يُعرض يومياً عبر شاشة الـLBCI وصفة "الكبة أرنبية اللبنانية".

والمميز في هذا الطبق الّذي يعشقه الكثيرون هو أنه ليس بسيطاً للتحضير بل يتطلب وقتاً لإنجاحه وإتقان النكهة المطلوبة.