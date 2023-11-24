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طريقة "سهلة للغاية" لتحضير البيض من دون قلي... تستغرق دقيقة واحدة فقط!

عالم الطبخ
2023-11-24 | 09:23
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طريقة &quot;سهلة للغاية&quot; لتحضير البيض من دون قلي... تستغرق دقيقة واحدة فقط!
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طريقة "سهلة للغاية" لتحضير البيض من دون قلي... تستغرق دقيقة واحدة فقط!

شارك أحد عشاق الطهي في Microwave Master Chef طريقة جديدة لتحضير البيض بدلاً من قضاء خمس إلى 10 دقائق في قلي البيضة في المقلاة مع الكثير من الزيت.
 
وادعى أحد المستخدمين، في منشور على المدونة، أنه يمكن تحضير البيض المقلي في الميكروويف في دقيقة واحدة فقط. وقال: "وصفة البيض المقلي بالميكروويف هي أقرب ما يمكن أن تحصل عليه من بيضة مقلية دون قليها".
 
أما بالنسبة للأشخاص الذين يريدون تجربة هذه النصيحة، فعليهم توخي الحذر قبل طهي البيض المقلي في الميكروويف. عند القيام بذلك، قم دائمًا بثقب صفار البيض بالشوكة عدة مرات لكسر قشرته وتغطيته بمنشفة ورقية.
 
ويميل البيض المطهي في الميكروويف إلى التناثر على الجدران الداخلية لفرن الميكروويف إذا لم يكن مثقوبًا.
 
ولطهي البيض المقلي في الميكروويف، ستحتاج إلى وعاء أو كوب آمن للاستخدام في الجهاز، ومنشفة ورقية، وبيضة واحدة، وملعقة كبيرة من زيت الطهي.
 
ولاعتماد الطريقة المثالية اتبعوا الخطوات التالية:
 
1. ابدأ بإضافة الزيت إلى الوعاء أو الكوب، مع التأكد من أنه يغطي المنطقة التي ستغطيها البيضة.
 
2. اكسر البيضة في الوعاء واكسر صفار البيض (يمكنك أيضًا إضافة القليل من الملح أو الفلفل في هذه الخطوة).
 
3. غطي البيض بمنشفة المطبخ. من المهم جدًا كسر الصفار وتغطيته لأن البيض يمكن أن يتناثر عند تسخينه في الميكروويف.
 
4. ثبت فرن الميكروويف بكامل طاقته لمدة دقيقة واحدة.
 
5. اتركه لمدة دقيقة واحدة حتى تستقر البيضة المقلية في الميكروويف قليلاً.
 

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