وصفة "الباذنجان مع القريدس" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

وصفة "الباذنجان مع القريدس" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

حضر الشيف حنا طويل في فقرة Kitchen اليوم السبت ضمن برنامج Morning Talk طبقا مميز جدا، وهو "الباذنجان مع القريدس".