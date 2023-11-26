"ميل فوي دجاج"...إليكم كيفية تطبيق هذه الوصفة الشهية والمميزة (فيديو)

"ميل فوي دجاج"...إليكم كيفية تطبيق هذه الوصفة الشهية والمميزة (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في حلقة الأحد وصفة "ميل فوي دجاج" مع الخضرة.