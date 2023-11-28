Peri-peri chicken livers...لا تفوتوا طريقة تحضير هذه الوصفة اللذيذةا! (فيديو)

Peri-peri chicken livers...لا تفوتوا طريقة تحضير هذه الوصفة اللذيذةا! (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة " Peri-peri chicken livers".

وأعدّ إلى جانبها سلطة جوز الهند.