ملفوف مع السمك والأرز بدل اللحم... إليكم الوصفة الجديدة! (فيديو)

حضّر الشيف حنا طويل في فقرة "مطبخ" ضمن البرنامج الصباحي اليومي Morning Talk عبر شاشة الـLBCI طبقاً غريباً يتألّف من الملفوف والسمك.

ومن الأطباق المعروفة في لبنان طبق "المحشي ملفوف" المؤلف من أوراق الملفوف المحشوة باللحم المفروم والأرز، إلا أن هذه المرة تم استبدال اللحم بالسمك.

واستخدم الشيف الملفوف مع السمك والأرز والبهارات عينها "للمحشي ملفوف".