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باستا لينغويني...طبق شهي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

عالم الطبخ
2023-12-01 | 10:02
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باستا لينغويني...طبق شهي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
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باستا لينغويني...طبق شهي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

باستا لينغويني...طبق شهي على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة وصفة "باستا لينغويني".
 
وحضّر إلى جانبها كراة اللحم بالجبن والقطايف.
 
لتعلّم الوصفة كاملة، اضغطوا هنا.

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