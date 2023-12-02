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شوبة العدس وRoulade de Boeuf.. إليكم تفاصيل الوصفتين مع الشيف حنا طويل (فيديو)

عالم الطبخ
2023-12-02 | 09:32
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شوبة العدس وRoulade de Boeuf.. إليكم تفاصيل الوصفتين مع الشيف حنا طويل (فيديو)
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شوبة العدس وRoulade de Boeuf.. إليكم تفاصيل الوصفتين مع الشيف حنا طويل (فيديو)

حضّر الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk وصفة "شوربة العدس" مع انخفاض درجات الحرارة في الأيام الجارية.
 
كما أعدّ الشيف طبق "رولاد دو بوف" أو Roulade de Boeuf وهو كناية عن لفائف من اللحم.
 
لتحضير الوصفتين على طريقة الشيف حنا طويل اضغطوا هنا.

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