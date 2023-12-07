وسط الأجواء الميلادية... إليكم وصفة "المعكرونة بالحرّ واللحم" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

وسط الأجواء الميلادية، حضّر الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة المعكرونة مع صلصة البندورة واللحم على طريقته الخاصة.

واستخدم الشيف في هذا الطبق الحرّ مع الباستا، وتضمنت الباستا خلطة طبيعية مع صلصة باللون الأخضر تتضمن السبانخ والحبق ونوع من الجيلاتين.