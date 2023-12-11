وصفة مميزة... "الدجاج بصلصة التفاح" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk وصفة الدجاج بصلصة التفاح مع حلوى الـ"بان بيردو".

وفي التفاصيل، قام الشيف بتحضير طبق الدجاج بطريقة مبتكرة، مستخدماً الفاكهة الشائعة في لبنان وهي التفاح.

كما أعدّ حلوى الـ"بان بيردو" الفرنسي، مُضيفاً إليها الفراولة.