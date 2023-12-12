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"لحم البقر مع البارما هام"...لا تفوتوا طريقة تحضير هذه الوصفة الشهية! (فيديو)

عالم الطبخ
2023-12-12 | 13:07
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&quot;لحم البقر مع البارما هام&quot;...لا تفوتوا طريقة تحضير هذه الوصفة الشهية! (فيديو)
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"لحم البقر مع البارما هام"...لا تفوتوا طريقة تحضير هذه الوصفة الشهية! (فيديو)

"لحم البقر مع البارما هام"...لا تفوتوا طريقة تحضير هذه الوصفة الشهية! (فيديو)

أعد الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة وصفة"لحم البقر مع البارما هام".

وحضّر إلى جانبها حلوى "كريب كايك".

لتعلّم تطبيق الوصفة الكاملة، اضغطوا هنا.
 

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