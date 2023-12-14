"لحم الخروف مع الفريكة بالفستق" وصفة صحية ولذيذة...إليكم كيفية تحضيرها

"لحم الخروف مع الفريكة بالفستق" وصفة صحية ولذيذة...إليكم كيفية تحضيرها

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة وصفة " "لحم الخروف مع الفريكة بالفستق".