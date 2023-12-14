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"لحم الخروف مع الفريكة بالفستق" وصفة صحية ولذيذة...إليكم كيفية تحضيرها

عالم الطبخ
2023-12-14 | 08:24
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&quot;لحم الخروف مع الفريكة بالفستق&quot; وصفة صحية ولذيذة...إليكم كيفية تحضيرها
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"لحم الخروف مع الفريكة بالفستق" وصفة صحية ولذيذة...إليكم كيفية تحضيرها

"لحم الخروف مع الفريكة بالفستق" وصفة صحية ولذيذة...إليكم كيفية تحضيرها

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة وصفة " "لحم الخروف مع الفريكة بالفستق".
 
لتعلّم تطبيق الوصفة الكاملة، اضغطوا هنا.

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