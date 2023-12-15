فطيرة الكيش مع سلطة الباناشيه اللذيذة... على طريقة الشيف فادي زغيب!

فطيرة الكيش مع سلطة الباناشيه اللذيذة... على طريقة الشيف فادي زغيب!



أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي فطيرة الكيش مع سلطة الباناشيه والقريدس.