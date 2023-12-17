طريقة جديدة لإعداد "حبشة العيد"... أضيفوا اللحم المقدد على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي الديك الرومي الملفوف باللحم المقدد مع الخضار والكستناء.