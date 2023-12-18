وصفة مميزة لفيليه السمك بالأعشاب على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي طبق سمك "الأجاج" بالأعشاب مع سلطة من الشمندر اللذيذة.