الدجاج بالنبيذ والتفاح بالقرفة لأجواء شتوية دافئة ومميزة... مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

الدجاج بالنبيذ والتفاح بالقرفة لأجواء شتوية دافئة ومميزة... مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)



أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي طبق الدجاج بالنبيذ مع حلوى التفاح بالقرفة.