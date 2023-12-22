"ستيك بصلصة الفلفل" و"كريسماس تشيز كيك"... وصفتان لذيذتان لأجواء العيد الدافئة!(فيديو)

"ستيك بصلصة الفلفل" و"كريسماس تشيز كيك"... وصفتان لذيذتان لأجواء العيد الدافئة!(فيديو)



أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي طبق الـ"ستيك بصلصة الفلفل" وطبق الـ"كريسماس تشيز كيك".