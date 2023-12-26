طبق رولات الدجاج على طريقة الشيف فادي زغيب!(فيديو)

طبق رولات الدجاج على طريقة الشيف فادي زغيب!(فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي طبق "رولات الدجاج" مع سلطة روكا وجبنة الحلوم.