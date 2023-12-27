الدجاج مع "الترافل"... إليكم الوصفة على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي، الّذي يُعرض يومياً عبر شاشة الـLBCI، وصفة الدجاج بصلصة الترافل أو الكمأ.

وفي التفاصيل، اختار الشيف تأدية الطبق مُستخدماً دجاجة كاملة، حيث استخدم هذه المرة صلصة مميزة من الترافل أو الكمأ.