إلى محبي القريدس... اعتمدوا هذه الطريقة المبتكرة لإعداده مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في فقرة مطبخ ضمن برنامج Morning Talk الصباحي القريدس الملفوف باللحم المقدد أو Bacon.

وقدّم الشيف طريقة جديدة لتحضير القريدس، وذلك للتغيير عن الصلصات أو التتبيلات المعتمدة لهذا النوع من المأكولات البحرية.