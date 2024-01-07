كرات السلمون مع البطاطس...تعلموا طريقة تطبيقها مع الشيف حنا طويل (فيديو)

كرات السلمون مع البطاطس...تعلموا طريقة تطبيقها مع الشيف حنا طويل (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في هذه الحلقة من برنامج Morning Talk الصباحي وصفة " كرات السلمون مع البطاطس".

يمكنكم مشاهدة البرنامج يومياً لتعلّم وصفات جديدة ومميزة.