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معلومات مفيدة... كيف يمكن تخزين البصل والثوم لفترة أطول؟

عالم الطبخ
2024-01-08 | 10:00
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معلومات مفيدة... كيف يمكن تخزين البصل والثوم لفترة أطول؟
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معلومات مفيدة... كيف يمكن تخزين البصل والثوم لفترة أطول؟

على الرغم من قدرة البصل والثوم على البقاء طازجين لفترة طويلة، إلا أن هناك طرقًا لتمديد صلاحيتهما لفترة أطول.
 
لماذا لا يجب وضع البصل والثوم في الثلاجة؟
 
تخزين البصل والثوم في الثلاجة يؤدي إلى تلفهما بسبب الرطوبة الزائدة والبرودة الشديدة. هذا يمكن أن يؤدي إلى جعلهما طريين أو حتى متعفنين.
 
نصائح لتخزين البصل والثوم بشكل صحيح:
 
-استخدام أكياس ورقية: قوموا بثقب الأكياس الورقية من الجوانب باستخدام مثقاب لضمان تدوير الهواء بشكل جيد حول البصل والثوم.
 
-التخزين في مكان بارد ومظلم: حافظوا على البصل والثوم في مكان مظلم وبارد مثل خزانة المطبخ أو الغرفة الباردة لأن الضوء قد يؤدي إلى تلفهما .
 
-تجنب وضعهما بجانب البطاطا: تفرز البطاطا غاز الإيثيلين الذي يمكن أن يسرع من تلف البصل والثوم. لذا، من الأفضل تخزينهما بشكل منفصل.
 
-الاحتفاظ بالهواء المتدوير: تأكدوا من أن هناك تدوير للهواء حول البصل والثوم في الأكياس الورقية المثقوبة للحفاظ على نضارتهما.
 
باتباع هذه النصائح، يمكنكم تمديد صلاحية البصل والثوم لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما يساعد في الحفاظ على نضارتهما وجودتهما لفترة أطول.
 

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