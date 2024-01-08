الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
معلومات مفيدة... كيف يمكن تخزين البصل والثوم لفترة أطول؟
عالم الطبخ
2024-01-08 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
معلومات مفيدة... كيف يمكن تخزين البصل والثوم لفترة أطول؟
على الرغم من قدرة البصل والثوم على البقاء طازجين لفترة طويلة، إلا أن هناك طرقًا لتمديد صلاحيتهما لفترة أطول.
لماذا لا يجب وضع البصل والثوم في الثلاجة؟
تخزين البصل والثوم في الثلاجة يؤدي إلى تلفهما بسبب الرطوبة الزائدة والبرودة الشديدة. هذا يمكن أن يؤدي إلى جعلهما طريين أو حتى متعفنين.
نصائح لتخزين البصل والثوم بشكل صحيح:
-استخدام أكياس ورقية: قوموا بثقب الأكياس الورقية من الجوانب باستخدام مثقاب لضمان تدوير الهواء بشكل جيد حول البصل والثوم.
-التخزين في مكان بارد ومظلم: حافظوا على البصل والثوم في مكان مظلم وبارد مثل خزانة المطبخ أو الغرفة الباردة لأن الضوء قد يؤدي إلى تلفهما .
-تجنب وضعهما بجانب البطاطا: تفرز البطاطا غاز الإيثيلين الذي يمكن أن يسرع من تلف البصل والثوم. لذا، من الأفضل تخزينهما بشكل منفصل.
-الاحتفاظ بالهواء المتدوير: تأكدوا من أن هناك تدوير للهواء حول البصل والثوم في الأكياس الورقية المثقوبة للحفاظ على نضارتهما.
باتباع هذه النصائح، يمكنكم تمديد صلاحية البصل والثوم لمدة تصل إلى ستة أشهر، مما يساعد في الحفاظ على نضارتهما وجودتهما لفترة أطول.
مصدر
آخر الأخبار
عالم الطبخ
البصل
الثوم
الثلاجة
الرطوبة
تخزين
المطبخ
الهواء
نصائح.
التالي
إليكم طبق الـ"بطاطا سوفليه" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
كرات السلمون مع البطاطس...تعلموا طريقة تطبيقها مع الشيف حنا طويل (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-12-28
هل الثوم مفيد للصحة حقا؟ إليكم الحقائق عن هذا المكوّن الأساسي في المطبخ العربي
صحة وتغذية
2023-12-28
هل الثوم مفيد للصحة حقا؟ إليكم الحقائق عن هذا المكوّن الأساسي في المطبخ العربي
0
منوعات
2024-01-05
زلة لسان "اباحية" دفعت بالمذيع للضحك مباشرة على الهواء... اليكم ما حصل! (فيديو)
منوعات
2024-01-05
زلة لسان "اباحية" دفعت بالمذيع للضحك مباشرة على الهواء... اليكم ما حصل! (فيديو)
0
اخبار البرامج
2024-01-03
تحدت أهلها وركعت على ركبة واحدة لتطلب يده على الهواء... قصة حب مميزة جمعت ندى ومحمد وتفاصيلها ستصدمكم! (فيديو)
اخبار البرامج
2024-01-03
تحدت أهلها وركعت على ركبة واحدة لتطلب يده على الهواء... قصة حب مميزة جمعت ندى ومحمد وتفاصيلها ستصدمكم! (فيديو)
0
منوعات
2024-01-03
قررت جمع الحيوانات المنوية من جثة زوجها وتخزينها... اليكم القصة الصادمة والمأساوية!
منوعات
2024-01-03
قررت جمع الحيوانات المنوية من جثة زوجها وتخزينها... اليكم القصة الصادمة والمأساوية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
09:38
إليكم طبق الـ"بطاطا سوفليه" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
09:38
إليكم طبق الـ"بطاطا سوفليه" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-01-07
كرات السلمون مع البطاطس...تعلموا طريقة تطبيقها مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2024-01-07
كرات السلمون مع البطاطس...تعلموا طريقة تطبيقها مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
عالم الطبخ
2024-01-05
القريدس بالعسل والزنجبيل مع الأرز وكعكة "عيد الغطاس"...تعلموا طريقة تحضير الوصفتين الشهيتين!
عالم الطبخ
2024-01-05
القريدس بالعسل والزنجبيل مع الأرز وكعكة "عيد الغطاس"...تعلموا طريقة تحضير الوصفتين الشهيتين!
0
عالم الطبخ
2024-01-04
وصفتان مميزتان... شرائح الدجاج المقرمشة وحلوى الشوكولا السائلة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2024-01-04
وصفتان مميزتان... شرائح الدجاج المقرمشة وحلوى الشوكولا السائلة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
0
موضة وجمال
2023-09-01
كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)
موضة وجمال
2023-09-01
كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)
0
فنّ
2023-07-04
نادية الجندي: إحذروا مواليد برج الحمل!
فنّ
2023-07-04
نادية الجندي: إحذروا مواليد برج الحمل!
0
أخبار دولية
2023-12-20
بايدن لا يتوقع إبرام صفقة رهائن في غزة قريبا
أخبار دولية
2023-12-20
بايدن لا يتوقع إبرام صفقة رهائن في غزة قريبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:22
لقاء جمع ميقاتي ببو حبيب... ولقاء سيجمع الأخير بوزيرة خارجية إلمانيا
أخبار لبنان
07:22
لقاء جمع ميقاتي ببو حبيب... ولقاء سيجمع الأخير بوزيرة خارجية إلمانيا
0
أخبار دولية
06:45
كنعاني: مشكلة احتلالِ فلسطين يجب أن تُحل
أخبار دولية
06:45
كنعاني: مشكلة احتلالِ فلسطين يجب أن تُحل
0
أخبار لبنان
06:39
من هي الشخصية التابعة لحزب الله المُستهدفة جنوبًا؟
أخبار لبنان
06:39
من هي الشخصية التابعة لحزب الله المُستهدفة جنوبًا؟
0
أخبار لبنان
05:07
رعد: نحن لا نريد توسّع نطاق الحرب لكن نريد أن يتوقف العدوان
أخبار لبنان
05:07
رعد: نحن لا نريد توسّع نطاق الحرب لكن نريد أن يتوقف العدوان
0
أخبار دولية
04:50
البابا: لوقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان
أخبار دولية
04:50
البابا: لوقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان
0
أخبار لبنان
04:02
حمية: الأجهزة الأمنية تستكمل عملها لتحديد نوعية الخرق الذي حصل في المطار ومصدره
أخبار لبنان
04:02
حمية: الأجهزة الأمنية تستكمل عملها لتحديد نوعية الخرق الذي حصل في المطار ومصدره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:54
اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الجبهة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية لم تهدأ
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الجبهة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية لم تهدأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بلينكن في جولة مكوكية في المنطقة... فماذا في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بلينكن في جولة مكوكية في المنطقة... فماذا في جعبته؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم
2
خبر عاجل
04:29
البابا فرنسيس يندد بهجوم حماس في 7 تشرين الأوّل باعتباره عملًا فظيعًا من الإرهاب والتطرف ويجدد الدعوة إلى الإفراج فورًا عن الرهائن وإلى وقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان
خبر عاجل
04:29
البابا فرنسيس يندد بهجوم حماس في 7 تشرين الأوّل باعتباره عملًا فظيعًا من الإرهاب والتطرف ويجدد الدعوة إلى الإفراج فورًا عن الرهائن وإلى وقف إطلاق النار على الجبهات كلها بما في ذلك لبنان
3
خبر عاجل
06:40
الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان
خبر عاجل
06:40
الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان
4
تقارير نشرة الاخبار
13:54
اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:54
اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك
5
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
فنّ
06:16
الكاميرا ترصد نادين نسيب نجيم مع ويل سميث... "تحجج بالحوار معها للتقرّب منها"
6
خبر عاجل
10:14
رئيس مطار بيروت فادي الحسن: الشاشات عادت للعمل بشكل طبيعي أما جرارات الحقائب فنعمل على اعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي وحاليا يُشغّل التفتيش يدوياً أما السكانر فلم تتأثر
خبر عاجل
10:14
رئيس مطار بيروت فادي الحسن: الشاشات عادت للعمل بشكل طبيعي أما جرارات الحقائب فنعمل على اعادة وضعها للشكل الطبيعي بشكل تدريجي وحاليا يُشغّل التفتيش يدوياً أما السكانر فلم تتأثر
7
حال الطقس
01:17
لبنان يشهد منخفضًا جويًا قريبًا
حال الطقس
01:17
لبنان يشهد منخفضًا جويًا قريبًا
8
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More