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إلى عشاق المطبخ الهندي... إليكم هذه الوصفة بالدجاج والأرز (فيديو)

عالم الطبخ
2024-01-09 | 08:50
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إلى عشاق المطبخ الهندي... إليكم هذه الوصفة بالدجاج والأرز (فيديو)
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إلى عشاق المطبخ الهندي... إليكم هذه الوصفة بالدجاج والأرز (فيديو)

أعدّ الشيف فادي زغيب في هذه الحلقة من Morning Talk ضمن فقرة "مطبخ" طبق الدجاج الهندي بالأرز.
 
واختار الشيف هذه الوصفة لمحبي المطبخ الهندي، حيث استخدم مكونات عدة لإعدادها، كما اختار تحضير حلوى "Mousse Lemon".
 
لتطبيق الوصفتين على طريقة الشيف فادي زغيب المميزة اضغطوا هنا.

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