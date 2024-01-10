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طبق الدجاج بالحامض اللذيذ على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)

عالم الطبخ
2024-01-10 | 09:15
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طبق الدجاج بالحامض اللذيذ على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)
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طبق الدجاج بالحامض اللذيذ على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)

طبق الدجاج بالحامض اللذيذ على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)

أعدّ الشيف حنا طويل في حلقة اليوم من برنامج Morning Talk الصباحي طبقًا لذيذًا من الدجاج بالحامض.

للاطلاع على تفاصيل الوصفة، اضغطوا هنا.

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