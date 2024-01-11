الكباب باللبن والزيتون... وصفة ستعشقونها مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

أطلّ الشيف فادي زغيب في حلقة جديدة من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI ضمن فقرة "مطبخ" لإعداد طبق جديد وسهل على المشاهدين.

وحضّر الشيف طبق الكباب باللبن مع الزيتون الأخضر حيث فسّر الخطوات المتوجبة على المشاهدين لتنفيذ الوصفة.